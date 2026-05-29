Détention prolongée pour la femme qui a tenté de tuer ses trois enfants à Uccle

La chambre du conseil de Bruxelles a décidé vendredi de prolonger d’un mois la détention de la femme de 39 ans soupçonnée d’avoir tenté de tuer ses trois enfants samedi dernier à Uccle.

Les trois enfants ont été grièvement blessés, mais leurs jours ne sont désormais plus en danger. Les faits se sont déroulés samedi soir au domicile de la famille, situé avenue Brugmann. Les voisins ont appelé les secours vers 20h30 après avoir entendu des cris. Sur place, la police a trouvé les trois enfants, âgés de trois à neuf ans, dans un état critique. Ils ont été transportés à l’hôpital et leur état s’est stabilisé.

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La mère se trouvait également dans le logement et a été immédiatement privée de liberté. Un juge d’instruction l’a ensuite placée sous mandat d’arrêt pour tentative d’assassinat. Selon des sources proches de l’enquête, la mise en cause a déclaré ne se souvenir que très peu, voire pas du tout, des faits, mais a exprimé des regrets. Elle n’aurait a priori jamais souffert de troubles psychiatriques, mais il est possible qu’elle ait été victime d’une décompensation psychique. La suspecte devait non seulement s’occuper seule de ses trois enfants, mais sa mère âgée et handicapée vivait apparemment aussi chez elle depuis quelque temps.

Belga