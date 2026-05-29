Une femme grièvement blessée au couteau à Molenbeek

La police a été sollicitée vers 10h15 pour une personne blessée dans un magasin situé boulevard du Jubilé. Une femme attaquée à l’aide d’un objet tranchant a été retrouvée sur place. La victime a été admise à l’hôpital dans un état critique, précise un porte-parole de la police.

Des passants sont parvenus à intercepter l’auteur présumé et ce dernier a été privé de liberté. Le labo de la police fédérale s’est rendu sur place.