Trois enfants grièvement blessés à Uccle, leur mère placée sous mandat d’arrêt

Une enquête a été ouverte.

Ce samedi vers 20h30, les services de secours se sont rendus dans un immeuble de l’avenue Brugmann à Uccle, alertés par des habitants. Sur place, les policiers ont découvert sur le palier d’un appartement trois enfants inconscients et grièvement blessés. Les jours des trois enfants ne sont actuellement pas en danger. Leur mère a été retrouvée dans le domicile et a été privée de liberté, nous confirme le parquet de Bruxelles ce jeudi.

Le parquet a été informé des faits et a ordonné les premiers devoirs d’enquête, tels que la descente du laboratoire de la police judiciaire fédérale. Un médecin légiste a également été désigné afin de procéder aux premières constatations nécessaires.

Le parquet a saisi une juge d’instruction. Celle-ci a placé la suspecte sous mandat d’arrêt. La femme comparaîtra vendredi devant la chambre du conseil.

Dans l’intérêt de l’enquête, le parquet ne fera pas d’autres commentaires.

BX1