Cap48 soutient financièrement 150 projets en Wallonie et à Bruxelles en 2026

Avec un peu plus de 18 millions d’euros récoltés dans sa campagne 2025, dont la moitié rien qu’avec l’opération Viva For Life en décembre, l’association Cap48 soutiendra cette année un total de 150 projets d’aide aux personnes handicapées et aux jeunes en difficulté en Fédération Wallonie-Bruxelles, a annoncé la RTBF, qui chapeaute l’opération caritative, jeudi.

La majorité (91) de ces financements ont été accordés via l’appel à projets annuel de l’ASBL. Les 59 autres dossiers bénéficient quant à eux d’un soutien à travers la plateforme de collecte de dons en ligne lab.cap48.be.

Il s’agit notamment d’améliorer les infrastructures et les lieux d’accueil; de soutenir des projets pédagogiques favorisant l’autonomie; de financer des véhicules adaptés ou encore de développer des initiatives culturelles, sportives ou éducatives.

L’association poursuit également son programme “Ecole pour tous” en faveur d’un enseignement plus accessible pour les enfants en situation de handicap.

Depuis 2008, 32 écoles ont ainsi été rendues accessibles ou sont en cours d’adaptation, tandis que 44 classes à visée inclusive ont été créées dans l’enseignement ordinaire.

Par ailleurs en 2025, Cap48 a également accompagné 19 athlètes issus de neuf disciplines dans leur préparation aux grandes compétitions internationales, via son programme “Cap sur l’Or”.

Dans le volet “aide à la jeunesse”, qui représente 20 % des projets soutenus, l’organisation a surtout contribué à la rénovation ou l’aménagement de bâtiments d’accueil, avec un accent sur la performance énergétique et la mobilité durable.

Cap48 a d’ores et déjà annoncé, parmi ses grands rendez-vous de 2026, la diffusion d’un nouveau vidéocast intitulé “Les Capables”, prévu dans le courant du mois de juin; les 100km au profit de la recherche sur l’autisme; la vente de post-it et de chaussettes; ou encore la Grande Soirée Cap48, prévue le 11 octobre.

Belga