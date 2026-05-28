Bagarre dans un tram au Coq : un quatrième suspect se présente à la police

L’incident s’est déroulé vers 19h30 dans le tram de la Côte, à hauteur de l’arrêt Vosseslag (Le Coq). Lors d’un contrôle, quatre individus n’ont pas pu présenter de titre de transport. Trois d’entre eux ont d’abord pris la fuite, tandis que le dernier, un jeune homme de 18 ans originaire de Ninove, a été retenu par les agents de De Lijn. Ses compagnons ont alors fait demi-tour et une violente altercation a éclaté. Plusieurs contrôleurs ainsi que le conducteur du tram ont été blessés.

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Les trois individus ont ensuite à nouveau fui, tandis que le jeune de Ninove était arrêté par la police. Il s’est néanmoins rebellé, et deux agents ont été blessés lors de l’interpellation. L’une des victimes serait en incapacité de travail.

Lundi, un suspect âgé de 19 ans a été appréhendé à son domicile de Beersel. Il a été placé sous mandat d’arrêt mardi, tout comme l’individu intercepté lors de l’incident. Un troisième suspect, âgé de 19 ans également, a été interpellé mercredi à Bruxelles et a aussi été placé sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction de Bruges.

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Le trio comparaitra vendredi devant la chambre du conseil de Bruges, qui décidera de leur éventuel maintien en détention.

Le quatrième suspect a fini par se rendre à la police. Il doit être entendu jeudi après-midi par la police de la zone Bredene/Le Coq. Le juge d’instruction décidera ensuite de son éventuel placement sous mandat d’arrêt.

Belga