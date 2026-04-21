La Stib adapte son réseau autour de la Gare du Midi pendant un an : voici les lignes concernées

Les trams ne circuleront plus entre les stations de prémétro Gare du Midi et Porte de Hal à partir du lundi 27 avril, et ce pour une durée d’un an, a rappelé mardi la Stib.

D’importants travaux menés sous la place Bara vont modifier pendant douze mois le réseau au sud de Bruxelles, avec des adaptations sur les lignes 4, 10, 51 et 81.

La ligne 4 sera scindée en deux tronçons, entre Gare du Nord et Wiels d’une part, et entre Porte de Hal et Stalle d’autre part. Le tram 10 circulera uniquement entre Hôpital Militaire et Gare du Midi, tandis que le 51 aura son terminus à Lemonnier au lieu de Gare du Midi.

Le tram 81 sera remplacé par un bus navette entre Marius Renard et Gare du Midi. Entre Gare du Midi et Trinité, les voyageurs pourront emprunter le bus 96, alors que le tram continuera à rouler normalement entre Trinité et Montgomery.

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La Stib recommande d’utiliser les métros 2 et 6 entre Porte de Hal et Gare du Midi. Elle a aussi prévu plusieurs alternatives. Le bus temporaire 96 reprendra le tracé du 81 entre Trinité, Barrière et Gare du Midi. Le bus 50 sera renforcé, reprendra le parcours du 52 et sera prolongé jusqu’à la Gare Centrale. Le bus 37 sera lui prolongé jusqu’à Gare du Midi. Les lignes 48, 82 et 92 figurent aussi parmi les solutions proposées, tout comme la ligne S1 de la SNCB pour les détenteurs d’un Brupass.

Selon la société bruxelloise de transports publics, ces travaux sont indispensables. L’infrastructure, vieille d’une quarantaine d’années, présente des infiltrations dans le béton et de la corrosion sur des structures en acier. Sans intervention, un risque d’effondrement sur les voies n’est pas exclu, conclut-elle.

Belga – Photo : Belga