Des enfants en visite sur un chantier de la STIB
C’est une image plutôt rare sur un chantier : des enfants ont rendu visite aux ouvriers ce matin, rue Moris à Saint-Gilles. Un moment de découverte pour ces élèves de l’Institut Saint Jean-Baptiste de La Salle, accueillis par la STIB, pour leur montrer les travaux réalisés près de leur école. Après cette visite, la STIB a également organisé une action de sensibilisation pour ces élèves de 6e primaire.
■Reportage de Adeline Bauwin, Yannick Vangansbeek et Manu Carpiaux