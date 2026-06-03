Le collectif Mars Attacks maintient la pression, malgré un vote du décret-programme attendu ce jeudi

Le mouvement assure que le vote attendu n’éteindra pas la contestation.

La tension est a son paroxysme après plusieurs mois de mobilisation dans l’enseignement. Le fameux décret-programme sur les mesures d’économie pourrait être voté ce jeudi. Les syndicats appellent à une grève générale dans l’enseignement pour dénoncer un “passage en force” de la part de la majorité. Ce soir, de nombreux enseignants, élèves et parents sont déjà mobilisés devant l’établissement Ma Campagne à Ixelles. Et ils ne comptent pas relâcher la pression.

“On n’espère plus rien du tout. Cela paraît assez clair que cela sera voté demain. On ne peut que regretter ce passage en force“, déplore Sébastien Demarche, professeur de français au centre scolaire Ma Campagne. Mais ce vote ne signifie pas forcément la fin de la mobilisation. “Je pense que ce vote va marquer une seconde étape dans la mobilisation et je pense surtout que c’est un mauvais calcul de la part du gouvernement s’il pense que ce vote va éteindre la contestation. Je pense au contraire que cela va raviver davantage les choses car la méthode est totalement autoritaire et cela ne passe pas.”

La mobilisation va donc de se poursuivre et les sessions d’examen, déjà perturbées, risquent de l’être encore plus. “Si on ne se fait toujours pas entendre, on sera reparti le 24 août parce que l’école sera désorganisée à cause de ces réformes“, ajoute Sébastien Demarche.

■ Duplex de Jean-Christophe Pesesse

Une séance électrique attendue

À l’origine du large mouvement de contestation des profs ces dernières semaines, le plan d’économies du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles doit entamer ce jeudi la dernière phase de sa validation, avec son examen en plénière du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Programmée à partir de 14h00, cette séance promet d’être électrique après les très vives tensions survenues ces derniers jours sur le texte entre la majorité MR-Engagés et l’opposition PS-PTB-Ecolo et Lib.res.

Ce mercredi, fait assez inhabituel, ces quatre partis ont d’ailleurs réclamé d’une même voix la démission du président de l’assemblée, Benoît Dispa (Engagés), accusé d’avoir manqué à sa mission en ayant permis l’organisation de la plénière avant les délais réglementaires.

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Après l’annonce de l’organisation de cette plénière, les syndicats enseignants ont appelé l’ensemble des profs à faire grève ce jeudi.

Comme lors des débats précédents en commission, plusieurs centaines d’entre eux devraient converger vers le parlement jeudi après-midi pour exprimer leur mécontentement face aux mesures annoncées.

Malgré la période d’examens dans le supérieur, plusieurs étudiants opposés à l’augmentation annoncée du minerval dès la rentrée prochaine ont également prévu de rallier le parlement ce jeudi.

Vers de nouveaux amendements ?

L’examen, et surtout le vote sur le décret-programme ce jeudi en plénière, pourrait toutefois connaître quelques délais.

Formellement, les députés de l’opposition disposent en effet de la possibilité de déposer demain de nouveaux amendements, avec demande d’avis au Conseil d’État, ce qui pourrait alors décaler le vote final du décret-programme à la semaine prochaine.

Avec Belga