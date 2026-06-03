Les enseignants appelés à débrayer ce jeudi pour contester le vote du décret-programme

Le front commun syndical de l’enseignement appelle ses affiliés à débrayer ce jeudi pour contester le vote du décret-programme, a-t-il annoncé mercredi dans un communiqué. Le parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) doit se réunir ce jeudi pour voter ce texte contenant des mesures d’économies.

“Le gouvernement MR-Engagés de la FWB veut passer en force et faire voter son décret-programme, au mépris même des règles de fonctionnement du parlement”, dénonce le front commun syndical. “Il espère ainsi tuer dans l’œuf le mouvement social qui ne cesse de s’amplifier. Rappelons que ces mesures d’austérité vont profondément réduire les moyens d’encadrement des jeunes, dégrader les conditions de travail des personnels auxquels ils sont confiés et plonger le système éducatif dans le chaos”, ajoute-t-il dans son communiqué.

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Les syndicats de l’enseignement appellent dès lors leurs affiliés à se mettre en grève, “et faire de ce jeudi une journée de mobilisation exceptionnelle”. Ils appellent en outre l’ensemble de la population à exprimer son soutien à la lutte.

Belga