Un homme possiblement armé interpellé à Saint-Gilles, une enquête en cours
Un homme soupçonné d’être armé a été interpellé mercredi matin à Saint-Gilles, a confirmé la zone de police de Bruxelles-Midi (Anderlecht/Saint-Gilles/Forest), après que plusieurs vidéos de la scène ont été publiées sur les réseaux sociaux. Les forces de l’ordre ont dû établir un périmètre de sécurité et bloquer la circulation avant d’appréhender l’individu.
“Nos services ont reçu, mercredi vers 08h15 plusieurs appels signalant un homme armé à la fenêtre d’une habitation située chaussée de Charleroi à Saint-Gilles“, a précisé la police de Bruxelles-Midi. “À notre arrivée sur place, un périmètre de sécurité a été établi et la circulation a été temporairement interrompue. Le suspect a été interpellé sur la voie publique et une perquisition a été menée à son domicile. L’enquête sur les faits est toujours en cours.”
Belga – Photo : Belga