Nombre record des ventes de biens immobiliers à plus d’un million d’euros : 2 pôles sont liés à Bruxelles

Un nombre record de biens immobiliers estimé un million d’euros ou plus ont changé de main l’an dernier, ressort-il mercredi d’une analyse des chiffres du SPF Economie réalisée par Christie’s International Real Estate. “Avec plus de 2.000 transactions, un cap a été franchi.” La commune d’Ixelles est la plus chère pour les maisons.

“Avec une hausse des transactions de 27,3% pour les biens d’un million d’euros ou plus, le segment du luxe fait mieux que le marché résidentiel global en Belgique, qui a enregistré une hausse l’an dernier de 20,6%”, relève Bart Van Delm, directeur de Hillewaere Vastgoed.

Environ trois quarts de ces biens de luxe ont été achetés en Flandre, 15% à Bruxelles et 10% en Wallonie.

“Au-delà de toutes les frontières provinciales et régionales, trois pôles distincts se dessinent, avec des biens immobiliers valant des millions : Uccle-Ixelles, Lasne et Woluwe-Saint-Pierre-Tervuren.

Chacun d’entre eux a un impact sur la fixation des prix dans les zones environnantes, ce qui entraîne une véritable fusion. Les communes influencées par ces emplacements de choix se rejoignent désormais véritablement. On obtient ainsi une zone unique dans et autour du sud-est de Bruxelles où des biens immobiliers se vendent de plus en plus souvent à plus d’un million d’euros”, explique Jean-Marc Delcroix, Managing Partner Christie’s International Real Estate Brussels.

La baisse des droits d’enregistrement en Région wallonne a aussi donné un coup de pouce au segment du luxe. “La différence entre les droits d’enregistrement flamands et wallons n’étant plus que de 1%, les communes vertes situées du côté wallon de la frontière linguistique et au sud de Bruxelles ont également gagné en attractivité auprès des acheteurs bruxellois ou flamands qui, auparavant, n’auraient acheté qu’en Flandre.”

Au total, ce sont 1.651 maisons et 428 appartements qui ont changé de mains. Le prix médian des maisons a légèrement baissé (-1,15%) pour s’établir à 1.275.000 euros, tandis que celui des appartements est resté stable (-0,1%) à 1.398.347 euros.

Belga