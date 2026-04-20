La Stib lance une campagne contre le harcèlement dans les transports avec la danseuse Jeny Bonsenge

La société bruxelloise de transport public STIB, La Monnaie et la Ville de Bruxelles lancent ensemble une campagne contre le sexisme et le harcèlement sexiste. Avec l’aide de la célèbre danseuse bruxelloise Jeny Bonsenge, elles lancent le « Medusa moves », inspiré de l’opéra du même nom qui sera à l’affiche de La Monnaie en mai.

Regards insistants, remarques sexistes ou attouchements, les femmes y sont malheureusement encore trop souvent confrontées. Le harcèlement de rue et le sexisme constituent des phénomènes de société présents partout dans l’espace public, et dont les transports en commun ne sont pas épargnés.

Afin de donner aux victimes, mais aussi et surtout aux témoins, la force de réagir, La Monnaie et la STIB, avec le soutien de la Ville de Bruxelles, se sont associées à la danseuse bruxelloise de renommée mondiale Jeny Bonsenge. En collaboration avec les créateurs de l’opéra « Medusa », elle a mis au point le « Medusa moves ». Celui-ci vise à inciter les voyageurs à intervenir s’ils sont témoins de harcèlement.

Jeny Bonsenga présente ces mouvements dans plusieurs vidéos, notamment dans un tutoriel et une scène filmée dans un bus. Elle invite par ailleurs tout le monde à venir danser avec elle le 30 avril à 13 heures sur la place de la Monnaie.

Le lien avec Medusa n’est pas fortuit. À la demande de La Monnaie, le compositeur Iain Bell et la metteuse en scène et librettiste Lydia Steier se sont penchés sur ce mythe de la Grèce antique. Avec Claudia Boyle dans le rôle-titre, ils redécouvrent Medusa comme une femme complexe, puissante et émouvante, solitaire parmi les statues pétrifiées des hommes qui, dans leur ambition, ont voulu la détruire. La nouvelle production d’opéra sera à l’affiche du 5 au 21 mai 2026 au Théâtre royal de la Monnaie à Bruxelles.

La STIB n’en est pas à sa première initiative contre le sexisme et le harcèlement sexuel. À la fin de l’année dernière, la société de transport public bruxelloise a lancé une page dédiée sur son site internet afin d’informer et de sensibiliser les voyageurs. Elle y fournit des informations et des conseils à destination des victimes et témoins, afin qu’ils sachent comment réagir.