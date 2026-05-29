Où manger une bonne glace artisanale à Bruxelles ? Six adresses coups de cœur de “Tartine et boterham”

Quoi de mieux qu’un cornet de glace pour faire face à la vague de chaleur que traverse la capitale cette semaine ?

Il y a une vingtaine d’artisans-glaciers à Bruxelles, selon “Tartine et boterham”. Le “guide indépendant des adresses sucrées en Belgique” dévoile justement sa sélection des “coups de cœur glaces à Bruxelles”. Six glaciers ont été choisis selon plusieurs critères : qualité des matières premières, respect de l’artisanat, créativité et durabilité.

Giotto – Jette et Ixelles

Formés à Padoue auprès du maître glacier Antonio Mezzalira, Christian et Karen ont ouvert Giotto à Ixelles en 2023 avant de déplacer leur production à Jette. Sacrée meilleure glacier de Belgique puis championne du monde, l’enseigne mise sur des gelati artisanaux, sans additifs, travaillés au rythme des saisons et marqués par des parfums audacieux.

Adresses : Rue Bonaventure, 103 – 1090 Jette; Rue Washington, 152 – 1050 Ixelles

Froo – Watermael-Boitsfort

Le discret “Froo” est né à Watermael-Boitsfort après la reconversion de Frédérique, ancienne logopède devenue artisane glacière. Seule à la production, elle privilégie un format à taille humaine, des produits locaux, du lait de ferme, des classiques pour les habitués et des parfums originaux renouvelés au fil des saisons.

Adresse : Rue Middelbourg, 94 – 1170 Watermael-Boitsfort

Zizi – Uccle

Véritable institution uccloise, Glacier Zizi est né en 1948 autour de la charrette de Gabriele Izzi. Cinq générations plus tard, Jean-Christophe Pacitti et son fils Luca perpétuent l’esprit familial, entre classiques, fruits de saison et créations plus modernes. La maison cultive aussi sa signature : des sorbets compacts, proches de la granita sicilienne.

Adresse : Rue de la mutualité, 57A – 1180 Uccle

Bargello – Bruxelles-Ville

Bargello propose un gelato italien haut de gamme à Bruxelles depuis 2018. Fondée par Laura Fontani, fille de glacier florentin, l’enseigne mise sur la tradition, le terroir et la durabilité. Aux classiques italiens s’ajoutent des parfums signature, floraux ou plus légers, pensés avec moins de sucre et de gras.

Adresse : Place de la liberté, 5 – 1000 Bruxelles-ville

Pepe’s – Woluwe-Saint-Lambert / Etterbeek / Ixelles

Pepe’s est né en 2018 à Woluwe-Saint-Lambert sous l’impulsion de José Romero, artisan d’origine équatorienne formé en chocolaterie et glacerie. L’enseigne mise sur des glaces artisanales, entre classiques et créations audacieuses, du dulce de leche aux bananes rôties au sorbet pamplemousse-coriandre-menthe, avec un atelier accolé à chaque boutique.

Adresses : Avenue Georges-Henri, 233 – 1200 Woluwe-Saint-Lambert; Rue du bailli, 95 – 1050 Ixelles; Chaussée de Wavre, 758 – 1040 Etterbeek; Avenue des communautés, 101 – 1200 Woluwe-Saint-Lambert

Gaston – Bruxelles-Ville / Woluwe-Saint-Pierre

Gaston est né en 2016 à Sainte-Catherine, sous l’impulsion de Turan Ucar et Lucy Koljaj, venus de la restauration bistronomique. L’enseigne mise sur une glace “cuisinée”, artisanale, locale et parfois bio. Des noix de pécan caramélisées au matcha ou au yuzu, Gaston mêle classiques, inspirations japonaises, options véganes et projets de glaces hyperprotéinées.

Adresses : Quai aux Briques, 86 – 1000 Bruxelles-ville; Place Dumon, 29 – 1150 Woluwe-Saint-Pierre; Place du Grand Sablon, 9 – 1000 Bruxelles-ville

BX1 – Photo : Tartine et boterham