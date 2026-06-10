Grève chez Skeyes : l’opérateur entend poursuivre le dialogue social

“Dans le dossier des tours de contrôle digitales (DiTo) en Wallonie également, la direction a résolument privilégié les discussions, conformément à l’approche suivie ces dernières années dans d’autres dossiers. Des concertations approfondies ont eu lieu avec les groupes professionnels concernés, notamment les contrôleurs aériens, les techniciens et les collaborateurs du service météorologique“, explique Skeyes. La concertation a d’ailleurs mené à une proposition “concrète et équilibrée” dans le dossier DiTo. Une organisation syndicale a entre-temps marqué son accord et souscrit à l’accord collectif. Les autres organisations syndicales devaient encore se prononcer à ce sujet.

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Skeyes déplore l’interruption de travail non annoncée de la semaine dernière et le dialogue social qui a été perturbé. “La direction reste convaincue que la concertation entre partenaires sociaux reconnus est la seule voie responsable pour parvenir à des solutions durables”, détaille encore Skeyes.

Parallèlement, la direction du contrôleur aérien a annoncé mercredi, dans un communiqué de presse, avoir été contactée par le ministre Crucke “l’informant de son intention de prendre une initiative législative pour instaurer un niveau de service minimum“. Le ministre a demandé à la direction de Skeyes de lui fournir des informations à ce sujet.

Un niveau de service minimum existe déjà à Skeyes. Il garantit l’assistance aux vols en détresse, aux vols humanitaires, aux missions de recherche et de sauvetage, aux vols de retour forcé, ainsi qu’aux vols impliquant la police, l’armée, les douanes ou les évacuations sanitaires. Pour étendre ce service à la continuité partielle du service aux passagers, une initiative législative est nécessaire.

Cette grève spontanée avait conduit à l’annulation de 140 vols au départ de Bruxelles et Charleroi mardi 2 juin.