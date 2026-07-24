Météo : des éclaircies accompagnent le retour de la chaleur

Des champs nuageux et des éclaircies se partageront le ciel vendredi après-midi, prévoit l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. Les températures pourront grimper jusqu’à 27°C, et même 28°C samedi, avant le retour de la pluie.

Sous un ciel de plus en plus lumineux, surtout au littoral et dans le sud-est du pays, les maxima oscilleront entre 20°C en Hautes Fagnes et 27°C dans le Tournaisis, sous un vent faible et variable.

La nuit de vendredi à samedi sera fraîche, avec 10 à 17°C au thermomètre, voire moins dans certaines vallées.

Le soleil sera encore plus présent samedi, malgré quelques nuages cumuliformes à l’intérieur des terres. Le mercure grimpera jusqu’à 24°C en Ardenne et 28°C en Basse et Moyenne Belgique, ainsi qu’en Lorraine belge. Le vent sera faible de sud puis modéré d’ouest-nord-ouest.

Avant… un retour de la pluie

Les minima remonteront doucement, de 12 à 19°C, dans la nuit de samedi à dimanche, avant que la nébulosité reprenne vigueur dimanche matin. Celle-ci annoncera le retour de la pluie, à partir de l’ouest. Des averses seront encore possibles au cours de la journée, tandis que des éclaircies reviendront par le littoral. Les températures s’étaleront de 19 à 24 degrés.

De nouvelles averses résiduelles seront encore possibles lundi, avant une nouvelle hausse des températures attendues dès mardi, avec 28 voire 30°C au fil des jours suivants.

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