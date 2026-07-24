Grève des pompiers: le mouvement se poursuit, les syndicats jugent les propositions du gouvernement insuffisantes

Le mouvement de grève des pompiers bruxellois se poursuivait vendredi pour une quatrième journée consécutive. Selon le front commun syndical, la participation reste proche de 100%, malgré les réquisitions. Les syndicats jugent toujours insuffisantes les propositions formulées jeudi par le gouvernement bruxellois.

Selon le caporal Pablo Nyns (CGSP), une quarantaine d’agents étaient présents vendredi matin sur les différents sites du Siamu, “pratiquement tous réquisitionnés“. Le syndicat fait état de quatre agents à Delta, trois à la Chênaie, aucun à Saint-Michel, Saint-Pierre et Cité, et dix-huit à l’Héliport. “Le taux de participation à l’action reste proche des 100%“, a-t-il assuré.

Jeudi, le ministre-président Boris Dilliès (MR) a présenté plusieurs mesures aux syndicats. Elles prévoient notamment 132 recrutements d’ici à la fin de 2027, la création d’un cadre spécifique pour les ambulanciers ainsi qu’une enveloppe de dix millions d’euros, dont deux millions destinés à des investissements prioritaires et huit millions à des projets supplémentaires.

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Pour les syndicats, ces engagements restent toutefois trop vagues. “Il y a beaucoup de communication, mais sans fondement chiffré et net“, estime Pablo Nyns. Selon lui, les 40 recrutements annoncés cette année ne suffiraient même pas à compenser les départs à la retraite, évalués à une soixantaine de pompiers. Le représentant syndical regrette également l’absence de précisions sur l’affectation des huit millions d’euros supplémentaires et sur le futur cadre ambulancier, notamment le nombre de postes, les conditions d’engagement et le calendrier.

Le syndicat dénonce par ailleurs les méthodes employées lors des réquisitions. Selon Pablo Nyns, certains policiers auraient actionné leur sirène devant le domicile de pompiers réquisitionnés, parfois au milieu de la nuit, et intimidé leurs proches. Les autorités n’ont fait aucun commentaire dans l’immédiat sur ces accusations.

Les pompiers réquisitionnés sont légalement tenus de rejoindre leur poste pour garantir les interventions jugées essentielles.

Boris Dilliès a réagit ce vendredi en se disant “prêt à négocier de manière constructive 24 heures sur 24, 7 jours sur 7” avec les syndicats des pompiers bruxellois, une fois que ceux-ci auront clarifié leurs revendications prioritaires.

22% du personnel de garde présent

Walter Derieuw, le porte-parole des pompiers de Bruxelles précise que “22 % du personnel de garde prévu est présent” ce vendredi. “La capacité disponible s’élève dès lors à environ 20 % pour les interventions des services d’incendie et à environ 70 % pour les interventions urgentes en ambulance. Pour ces dernières missions, des renforts sont mobilisés. Les moyens disponibles sont évalués en permanence et engagés en fonction du degré d’urgence et de la nature des appels. La direction opérationnelle suit la situation de près et adapte l’organisation lorsque cela s’avère nécessaire.”

Avec Belga – Photo : Belga Image