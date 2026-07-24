Ecolo ne veut pas d’un cumul contrôleur-contrôlé dans des organismes publics bruxellois

Le groupe Ecolo au Parlement bruxellois veut rendre incompatibles le mandat de député régional et l’exercice d’une fonction de gouvernance au sein d’un organisme soumis au contrôle parlementaire, a annoncé vendredi sa cheffe de file, Zakia Khattabi.

L’ex-coprésidente des Verts dit avoir découvert “avec étonnement” la possible nomination d’au moins un député bruxellois à la présidence du conseil d’administration d’une institution pourtant soumise au contrôle du Parlement.

Ce serait le cas, selon Le Soir, du député MR Geoffroy Coomans de Brachène, qu’un train de nominations décidé ce jeudi par le gouvernement bruxellois placerait à la SAU, la Société d’aménagement urbain, outil public responsable de la mise en œuvre des grands projets urbanistiques régionaux.

“Le rôle d’un parlementaire est de contrôler l’action du gouvernement et des organismes publics, pas de participer à leur gouvernance“, souligne Mme Khattabi. “Comment peut-on être à la fois contrôleur et contrôlé? Cette confusion des rôles crée un risque de conflit d’intérêts et affaiblit la confiance dans nos institutions.”

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La députée d’opposition appelle le gouvernement à revoir sa copie, tant que la nomination n’est pas définitive.

Sollicité pour confirmer ou infirmer la désignation de M. Coomans de Brachène, le cabinet du ministre-président Boris Dilliès a indiqué que la liste des nominations n’était pas encore définitive, et qu’il ne communiquerait donc provisoirement pas à ce sujet.

Quoi qu’il en soit, le groupe Ecolo déposera une proposition d’ordonnance instaurant cette incompatibilité. Elle existe déjà dans certains secteurs (par exemple à Brugel, le régulateur bruxellois de l’énergie), mais les Verts veulent la généraliser. “L’éthique publique ne consiste pas seulement à respecter la loi, elle consiste aussi à éviter les situations qui entretiennent le doute”, conclut Zakia Khattabi.

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