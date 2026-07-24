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Guy Vanhengel nommé président de la Société du logement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le gouvernement bruxellois a nommé jeudi l’ancien ministre libéral Guy Vanhengel à la présidence de la Société du logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB), a confirmé la porte-parole d’Anders à l’agence Belga, après que De Standaard a publié l’information.

Le gouvernement bruxellois a approuvé jeudi 150 nominations lors d’un Conseil des ministres extraordinaire. Celle de Guy Vanhengel est la plus marquante.

L’ancien ministre bruxellois des Finances et du Budget devient ainsi président de la Société du logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB). Il remplace Safouane Akremi, figure de proue de Vooruit, qui avait été cité dans le reportage de Pano sur les potentielles irrégularités au sein du Foyer anderlechtois.

Belga – Photo : Belga

 

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