Entre “raisons personnelles” et enquête en cours, le président de la SLRB annonce sa démission

Safouane Akremi, conseiller communal Vooruit à Anderlecht, démissionne de son mandat à la présidence de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB), l’organe de tutelle des sociétés de logements sociaux bruxelloises, annonce la DH ce lundi. Le principal intéressé l’a confirmé auprès de nos confrères, évoquant “des raisons personnelles” ainsi qu’une absence de gouvernement régional compliquant son travail. Sa démission devra être actée par le gouvernement bruxellois ce jeudi et par le conseil d’administration de la SLRB le même jour.

Cette démission intervient dans un contexte particulier. La DH a révélé la semaine dernière avoir, suite à des dénonciations anonymes, identifié le président de la SLRB comme ancien locataire d’un local commercial appartenant au Foyer anderlechtois… société dont la SLRB a la tutelle. En parallèle, une information judiciaire vient d’être ouverte suite à une plainte signalant des faits présumés de corruption et de malversation au sein du Foyer Anderlechtois.

Contacté, le parti de Safouane Akremi Vooruit Brussels estime d’ailleurs que c’est pour que la “SLRB puisse poursuivre ses missions en toute confiance et que l’enquête en cours (ndlr : à propos des faits présumés de corruption et de malversation au Foyer Anderlechtois) soit menée en toute transparence“, que le président de la SLRB a décidé de remettre sa démission.

La SLRB de son côté déclare que cette démission vise à ramener la “confiance” et la “sérénité”, mais qu’il n’est pas question de soupçons de conflits d’intérêt du futur ex-président. “Cette décision a été prise pour des raisons personnelles et dans un souci de préserver la sérénité de l’institution et la confiance des citoyens dans sa gouvernance, conformément aux principes du Code de déontologie des mandataires publics bruxellois”, réagit-elle. “La SLRB souhaite remercier Safouane Akremi pour son engagement constant au cours des dernières années. Malgré les temps très turbulents que traverse le secteur du logement social à Bruxelles, il est toujours resté aux côtés de la SLRB et a placé l’organisation, le personnel et les locataires au premier plan.”

BX1 – Photo : Vooruit Brussels/Belga