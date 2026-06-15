Une concertation pourrait mettre un terme à la grève spontanée chez Aviapartner

La grève spontanée qui a éclaté lundi matin parmi des travailleurs de la société de manutention aéroportuaire Aviapartner, à Brussels Airport, ne devrait “plus que probablement” pas se poursuivre mardi matin, une réunion de conciliation étant prévue, a indiqué lundi soir Hans Elsen, du syndicat chrétien flamand ACV.

La réunion de conciliation, entre la direction et les syndicats, est prévue mardi à 9h au siège du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. Le responsable syndical s’attend à ce que les actions soient suspendues “afin de donner une chance à la concertation”. Mais ce n’est pas encore certain: le personnel est encore consulté.

Le mouvement a débuté vers 03h30 lundi matin, perturbant les opérations de check-in et d’embarquement et retardant plusieurs vols, avant de se poursuivre durant la journée, l’équipe de l’après-midi ayant également décidé de débrayer. Selon Brussels Airport, une soixantaine de vols au décollage ont accusé du retard lundi.

Les perturbations ont uniquement concerné les vols de compagnies aériennes pour lesquelles Aviapartner assure l’enregistrement et l’embarquement. La grève touche en effet le personnel dédié à l’enregistrement et à l’embarquement. Le traitement des bagages n’est pas concerné par l’action. Les vols à l’atterrissage n’ont donc pas été perturbés. Selon les syndicats, le mouvement qui a éclaté ce lundi s’explique par des frustrations accumulées ces derniers mois par le personnel.

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