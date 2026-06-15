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Des retards à Brussels Airport en raison d’une grève chez Aviapartner

Une grève spontanée a débuté lundi matin chez Aviapartner, la société de manutention active à l’aéroport de Zaventem. L’action provoque quelques retards à Brussels Aiport, a confirmé un de ses porte-parole.

Le mouvement a débuté vers 03h30, perturbant les opérations de check-in et d’embarquement et retardant donc plusieurs vols.

Vers 08h15, une quinzaine de vols accusaient un retard d’une à deux heures, selon le porte-parole. Seuls les vols dont s’occupe Aviapartner sont concernés par ces retards. Les vols préparés par l’autre société de manutention, Alyzia, décollent selon l’horaire prévu.

Les compagnies TUI fly, Ryanair, Iberia et British Airways travaillent avec Aviapartner, selon le site internet du Brussels Airport. Les vols de Brussels Airlines sont assistés par Alyzia.

Belga

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