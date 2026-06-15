“La création est amplifiée quand on collabore” : le Mediapark entend rapprocher les acteurs du monde médiatique

À Bruxelles, le futur Mediapark entend devenir bien plus qu’un simple pôle audiovisuel. Le projet ambitionne de réunir médias, enseignement supérieur, recherche et innovation sur un même site afin de favoriser les collaborations et d’accompagner les mutations du secteur. Un enjeu au cœur des échanges dans Bonsoir Bruxelles avec Jean-Paul Philippot , administrateur général de la RTBF , et Véronique Salvi , administratrice générale de l’ IHECS .

Pour Jean-Paul Philippot, les défis auxquels sont confrontés les médias dépassent aujourd’hui la seule production de contenus. “Sur le domaine des données et des plateformes de distribution, il y a des collaborations à faire”, explique-t-il. Selon lui, les enjeux liés à la collecte, au traitement et à l’analyse des données nécessitent de croiser les expertises.

“C’est toute l’importance de se trouver avec des professeurs, avec des chercheurs, avec des étudiants qui vont nous amener cette connaissance que nous n’avons pas.” L’objectif est de créer des synergies entre les différents acteurs présents sur le site, chacun conservant son identité et ses missions propres.

Former les journalistes à un secteur en pleine mutation

Du côté de l’IHECS, cette évolution est déjà intégrée dans les formations. “Notre cœur de métier, c’est la formation des étudiants de demain”, rappelle Véronique Salvi. Dans les cursus de journalisme, les questions liées à la donnée, à l’investigation numérique ou encore à l’intelligence artificielle occupent désormais une place importante. “On utilise évidemment l’intelligence artificielle. On l’utilise comme un outil”, explique-t-elle. “On doit former nos étudiants à travailler avec et pas en avoir peur.”

Pour l’administratrice générale de l’IHECS, le contact direct avec les professionnels constitue un atout majeur. “Ça permet à nos professeurs d’ouvrir le champ des possibles, à nos chercheurs d’être en réflexion et aux étudiants de se rendre compte de la réalité du terrain.”

Innovation et esprit critique

Face à l’émergence de nouveaux acteurs de l’information sur les réseaux sociaux, l’école entend également préserver les fondamentaux du métier. “Nous avons une obligation de les former au métier”, souligne Véronique Salvi. “Il faut travailler l’éthique, les questions de fond, ouvrir l’esprit critique et développer une formation qui fait sens.”

Un enjeu qui dépasse la formation initiale. Selon elle, la formation continue sera de plus en plus indispensable pour permettre aux professionnels de s’adapter aux évolutions rapides du secteur.

Un lieu ouvert aux créateurs

Le futur Mediapark entend également soutenir les jeunes talents. Jean-Paul Philippot annonce ainsi l’ouverture, dès septembre, d’un studio de la RTBF destiné aux créateurs émergents. “Nous ouvrirons un de nos studios aux jeunes créateurs qui ne disposent pas des infrastructures mais qui ont les idées”, explique-t-il. Un espace de coworking est également prévu pour favoriser les échanges entre entrepreneurs, créateurs et professionnels des médias.

Pour le patron de la RTBF, cette logique de coopération est essentielle : “La création n’est pas phagocytée, elle est amplifiée quand on collabore.” Une philosophie qui résume l’ambition affichée par Mediapark : faire de Bruxelles un lieu où médias, innovation et enseignement avancent ensemble.

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