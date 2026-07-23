À 14 ans, le DJ bruxellois Elfigo se produit à Tomorrowland : “C’est juste incroyable”

Elias Figoni, alias Elfigo, connaît une ascension fulgurante. Le jeune DJ et producteur bruxellois compte près d’un million et demi d’abonnés sur Instagram et vient de signer avec le label de Tomorrowland.

À 14 ans, Elias Figoni, alias Elfigo, mène une vie bien différente de celle de la plupart des adolescents de son âge. Le jeune Bruxellois s’est produit le week-end dernier à Tomorrowland et va réitérer l’expérience ce week-end.

■ Reportage de Marine Hubert, Charles Carpreau et Laurence Paciarelli

“J’allais à l’école Messidor, j’habitais à Uccle et je faisais du hockey. C’était très sympa”, raconte-t-il. Désormais installé à Ibiza, il partage son temps entre les cours et la musique. “Une journée type, c’est l’école de 9h à 17h. Je rentre, je mange mon goûter, puis musique, devoirs et dormir.”

► Reportage | Tomorrowland fait danser la Grand-Place avec une pré-soirée gratuite

Ses parents l’accompagnent dans ses déplacements et veillent à ce qu’il garde les pieds sur terre. “On lui a transmis les valeurs de respect et d’humilité”, explique son père. “Au début, ça faisait très peur parce qu’il est exposé aux médias. Et maintenant que le temps passe, je suis sa première fan. Je suis tellement fière de lui et de tout le parcours qu’il a fait. C’est juste incroyable, tout ce qu’on est en train de vivre en famille”, confie sa mère.

Avec près d’un million et demi d’abonnés sur Instagram, Elfigo a également attiré l’attention d’Henri PFR. Le DJ et producteur belge le connaît depuis ses débuts : “Quand il avait 8 ans, je me suis retrouvé à faire un cours avec ce petit ket qui découvrait les platines. Puis je le vois exploser sur les réseaux sociaux quelques années plus tard. Je l’ai déjà vu mixer deux-trois fois en live et il est monstrueux.”

BX1