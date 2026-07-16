Tomorrowland fait danser la Grand-Place avec une pré-soirée gratuite

À la veille de Tomorrowland, des soirées gratuites investissent plusieurs lieux bruxellois pour accueillir les festivaliers et permettre à ceux qui n’y vont pas d’en profiter.

J-1 avant le coup d’envoi de Tomorrowland, à Boom près d’Anvers. Pour en donner déjà un avant-goût, le festival organisait, ce jeudi, une pré-soirée gratuite, de musique électro et d’animations.

De quoi se plonger dans l’ambiance… surtout pour celles et ceux qui viennent de loin pour le festival, mais aussi pour faire danser ceux qui ne peuvent pas s’y rendre.

Une minute de silence a été respectée, en hommage aux victimes de l’incendie du bâtiment OXY.

Dans le cadre des Belgian Journeys de Tomorrowland, plusieurs “pop up parties” sont prévues du 16 au 23 juillet dans certains lieux branchés de la capitale, tels que la galerie Bortier, le RATZ, le Plein Publiek, les rooftops de Bozar ou de la Bourse. Ce jeudi, un DJ set était aussi organisé sur la place de la Monnaie, suscitant une petite controverse.

Une nouvelle pré-soirée gratuite est prévue sur la Grand-Place ce 23 juillet.

BX1 – Photo : BX1