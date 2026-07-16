Deux jours après l’incendie, un DJ set organisé au pied du bâtiment OXY: “Honteux, obscène”

Ce jeudi, malgré le choc toujours vif aux abords du bâtiment Oxy, de la techno a fait danser des festivaliers. Un DJ set était organisé sur la place de la Monnaie, dans le cadre des événements Global Journey de Tomorrowland.

Selon Bruzz, le DJ a commencé son show par une minute de silence pour rendre hommage aux six personnes décédées dans l’incendie qui a touché le bâtiment deux jours plus tôt. “La musique est jouée moins fort”, assure toutefois le porte-parole de Tomorrowland auprès de nos confrères.

Ce petit événement est vu d’un mauvais œil par le collectif citoyen Platform Pentagone, qui regroupe près de trente associations, comités de quartier et associations de commerçants du centre-ville. “Honteux, obscène ! La Ville n’a plus aucune limite!“, réagit le collectif dans une publication sur les réseaux sociaux.



Le porte-parole de Tomorrowland précise à Bruzz que toutes les activités prévues à Bruxelles sont maintenues, notamment dans la galerie Bortier, à Plein Publiek, sur le rooftop de Bozar ou dans le bâtiment de la Bourse.

BX1 – Photo : Platform Pentagone