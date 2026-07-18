Henri PFR enflamme Tomorrowland pour la huitième fois

Henri PFR a fait vibrer la mainstage de Tomorrowland vendredi soir. 70 000 festivaliers venus des quatre coins du monde, une heure de set intense et un retour à la maison le soir même : c’est ça aussi, la vie du DJ bruxellois.

■ Reportage de Marine Hubert

Le Schaerbeekois aborde chaque édition avec la même humilité. “Je profite vraiment de chaque instant parce que je sais à quel point j’ai de la chance de pouvoir mixer sur la mainstage. C’est un peu le Saint-Graal en tant que DJ”, confie-t-il. Face à lui, un public qui a économisé et planifié pour être là. “70 000 personnes pour qui ce festival représente un vrai moment de leur vie”, souligne-t-il.

Parmi la foule mêlant 200 nationalités, les Belges n’étaient pas les moins enthousiastes. Certains avaient fait le voyage spécialement pour soutenir l’artiste, drapeau national en main. “J’ai pleuré au début du concert”, avoue l’une d’eux. “Le voir en vrai après la rediffusion sur YouTube, c’était autre chose. Et surtout, soutenir un artiste belge.”



En 12 ans de carrière, Henri PFR a vu évoluer la perception des Belges à l’étranger. “Avant, quand tu disais ‘je suis belge’, c’était ‘ah, bière et frites’. Maintenant, c’est ‘wow, t’es belge ! Vous avez une équipe de foot incroyable, des DJs incroyables’.” Une évolution dont il se réjouit : “Je suis très heureux de pouvoir mettre une petite goutte d’eau dans cet océan.”



Henri PFR remontera sur la scène de Tomorrowland samedi prochain, avant de poursuivre sa tournée d’été.