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Les faillites en hausse dans toutes les régions en juin, il y en a eu 212 à Bruxelles

affiche commerce à remettre à Bruxelles

Les faillites ont augmenté dans toutes les régions du royaume en juin par rapport au mois de mai.

En juin, 1.184 faillites ont été prononcées en Belgique, soit une hausse de 37,8% par rapport au mois précédent, annonce vendredi l’office belge de statistique Statbel. En Région de Bruxelles-Capitale, 212 faillites ont été prononcées.

Le nombre de faillites enregistrées en juin 2026 est plus faible que celui du même mois en 2025 (-0,3%), mais est plus élevé qu’en 2024 (+8,8%). Ce nombre a toutefois progressé en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale par rapport à juin 2025 et à juin 2024 simultanément. Il faut remonter en 2014 pour trouver un nombre de faillites plus élevé un mois de juin en Région wallonne (315 contre 313) et en 2022 en Région de Bruxelles-Capitale (228 contre 212).

Avec 220 faillites, l’horeca est le secteur plus durement touché. Il est suivi par les autres services (209), le transport et entreposage (100) et l’information et la communication (40).
En juin, le nombre de pertes d’emplois dû aux faillites s’élève à 3.124, soit une hausse de 87,6% par rapport à mai (1.665).

Belga – Photo : Belga 

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