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Un nouveau CEO pour la STIB recherché par le gouvernement bruxellois

Le profil cherché ? Quelqu’un “capable de conjuger vision, performance et engagement pour mobiliser les équipes et façonner la mobilité de demain”, écrit le journal Le Soir.

Ce n’est pas un secret : le CEO de la STIB, Brieuc De Meeûs, prendra sa retraite à la fin de l’année. Qui pour le remplacer ? Selon Le Soir, le gouvernement bruxellois devrait publier une offre d’emploi ce vendredi pour trouver son remplaçant.

Celui-ci devra avoir trois priorités : la satisfaction des clients, le développement des talents et la pérennité financière de l’entreprise. La première présélection sera connue dès le mois d’octobre.

BX1 – Photo : Belga

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