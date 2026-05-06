Le CEO de la Stib, Brieuc de Meeûs, prendra sa retraite à la fin de l’année

Le directeur général de la Stib, Brieuc de Meeûs, quittera ses fonctions de CEO à la fin de l’année, a-t-il annoncé au personnel sur la plateforme interne de la compagnie de transport.

Il fait cette annonce plusieurs mois avant son départ effectif “afin de permettre une transition claire, sereine et organisée” pour l’entreprise. “D’ici là, je reste pleinement engagé dans mes responsabilités aux côtés du comité de direction“, a-t-il ajouté. Cet ingénieur de formation dirige la Société des transports intercommunaux de Bruxelles depuis 2012.

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“Brieuc de Meeûs a consacré des années de travail exigeant et passionné à la Stib et aux Bruxellois qui l’empruntent chaque jour. Il laisse derrière lui une entreprise solide, capable d’affronter les défis qui l’attendent, pour celui ou celle qui lui succédera. C’est le signe d’un dirigeant qui a pensé à l’avenir autant qu’au présent”, a aussitôt réagi la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen). “Je lui souhaite une retraite à la hauteur de l’énergie qu’il a donnée à notre service public“.

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