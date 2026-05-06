Des associations s’opposent à l’événement de célébration américain prévu au Cinquantenaire

Plusieurs associations, à l’initiative d’Extinction Rebellion, ont adressé une lettre ouverte au bourgmestre de Bruxelles et à Bruxelles Environnement pour demander de refuser le permis sollicité par l’ambassade des États-Unis en vue d’organiser un événement au parc du Cinquantenaire, à l’occasion des 250 ans de la déclaration d’indépendance des États-Unis d’Amérique.

La lettre ouverte, cosignée notamment par Greenpeace, Code Rouge, Vredesactie et le Corporate Europe Observatory, affirme qu’autoriser cet événement reviendrait à “soutenir activement la politique du président Trump et le monde qu’il nous impose“. Les signataires dénoncent également le rôle des États-Unis dans les politiques climatiques et internationales, évoquant “des décisions destructrices“.

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L’événement est prévu le 28 juin, uniquement sur invitation. Le Premier ministre Bart De Wever devrait y intervenir ainsi que le secrétaire général de l’Otan Mark Rutte. L’ambassadeur américain envisage également d’organiser un survol du parc par des avions militaires, potentiellement des appareils datant de la Seconde Guerre mondiale. L’animation musicale sera quant à elle assurée par Nile Rodgers.

“Alors que le nombre de personnes vivant dans la pauvreté augmente de manière exponentielle, cette célébration fastueuse est le coup de grâce pour toutes celles et ceux qui considèrent Bruxelles et l’Europe comme leur foyer“, indique la lettre ouverte.

“Nous appelons le bourgmestre de Bruxelles et Bruxelles Environnement à ne pas trahir les missions qui sont les leurs, à prendre leurs responsabilités et à refuser de se soumettre au régime autoritaire américain“, ont conclu les associations dans la lettre. L’événement est soutenu par des entreprises américaines et belges, l’ambassadeur ayant déjà réuni plus de 3,6 millions de dollars pour son organisation, selon ses dires.

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Belga