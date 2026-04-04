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Le tunnel du Cinquantenaire transformé en dancefloor

Un tunnel transformé en dancefloor géant : ce week-end, la rave-party “The Tunnels” fait son grand retour à Bruxelles.

Après une première édition remarquée sous la place des Palais en 2024, c’est cette fois dans le tunnel du Cinquantenaire que le Listen Festival et le collectif Hangar ont posé leurs enceintes — un cadre aussi imposant qu’inattendu, qui colle parfaitement à l’esprit du genre.

Pour cette première journée, déjà sold-out, ce sont pas moins de 4 000 personnes qui sont attendues. En ouverture, c’est une Bruxelloise qui a eu l’honneur de lancer les hostilités : la DJ Azo.

■ Reportage de Jamila Saidi M’Rabet, Charles Carpreau et Manu Carpiaux

 

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