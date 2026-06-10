De nouvelles tensions à la gare Centrale entre des jeunes et des policiers ce mercredi soir

De nouveaux rassemblements ont eu lieu mercredi en début de soirée aux abords de la gare Centrale. Aucune manifestation officielle n’avait été annoncée.

Pour le sixième jour consécutif, la situation était tendue autour de la gare Centrale, selon nos confrères de Bruzz. Plusieurs dizaines de jeunes se sont à nouveau rassemblés dans le secteur en début de soirée. Des témoins parlent de 150 personnes. La police était présente en nombre pour surveiller la situation.

Selon Bruzz, la situation a brièvement dégénéré vers 18h00, avec des feux d’artifice tirés en direction des policiers. Une trottinette aurait également été incendiée. Le calme est finalement revenu, mais la police poursuit ses contrôles.

Ces rassemblements s’inscrivent dans le contexte des tensions liées aux protestations contre les réformes de l’enseignement. Aucune manifestation officielle n’était prévue mercredi. La zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles n’a signalé aucun incident grave, mais un jeune aurait été arrêté après avoir refusé d’obtempérer aux ordres des agents.

BX1 – Photo : Belga Image (Image prétexte)