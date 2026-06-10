Enquête pour blanchiment à Bruxelles : 14 commerces mis sous scellés et trois personnes interpellées

Quatorze commerces ont été mis sous scellés et trois personnes ont été interpellées fin mai dans le cadre d’une opération visant à lutter contre le blanchiment d’argent, a confirmé mercredi le parquet de Bruxelles. Plus de 17.000 euros et plusieurs armes blanches ont également été saisis.

“Le 27 mai, une opération de contrôle a été menée en collaboration avec la police judiciaire fédérale et les services d’inspection sociale et économique, ciblant des établissements horeca situés à différents endroits de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles“, a déclaré Laura Demullier, porte-parole du parquet de Bruxelles. “L’opération était dirigée par le parquet et s’inscrit dans le cadre d’une enquête sur des faits de blanchiment d’argent“.

“Au total, quatorze établissements ont été mis sous scellés judiciaires“, a poursuivi la porte-parole. “Une somme de 17.536 euros a été saisie et trois personnes ont été privées de liberté et interrogées. Des armes blanches ont également été découvertes“.

“Le parquet de Bruxelles poursuit sans relâche ses efforts pour démanteler les structures commerciales qui servent de couverture à des opérations de blanchiment d’argent et qui contribuent à perturber l’économie“, a conclu la porte-parole.

Belga – Photo : Belga Image