Météo : Le mercure repasse sous les 25°C à la faveur d’un ciel partagé

Alors que la Belgique stagnait depuis le 28 juillet dans la deuxième vague de chaleur de son été, le mercure repassera jeudi sous la graduation des 25°C. Le ciel sera quant à lui partagé entre nuages et éclaircies mais le temps restera sec, prévoit l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal.

Un peu de répit. Engoncés dans une vague de chaleur, de nombreux Belges ont délaissé les pulls le jour et les duvets la nuit. La journée de jeudi pourrait rappeler ces quelques couches à leurs bons souvenirs, alors que le thermomètre n’indiquera plus que 20°C en bord de mer et sur les hauteurs de l’Ardenne à 24°C dans le centre du pays.

En matinée, la brume ou quelques nuages bas se dissiperont rapidement. Des nuages de haute ou moyenne altitude dériveront ensuite à partir de l’ouest. La nébulosité deviendra alors variable à parfois abondante pour le reste de la journée. Le temps restera toutefois généralement sec. La Côte bénéficiera pour sa part de périodes plus ensoleillées.

Lassé de sa couverture nuageuse, le ciel se dégagera progressivement en soirée, offrant un visage serein dans la plupart des régions. Quelques bancs pourraient encore dériver durant la nuit au littoral et dans le nord-ouest de la Flandre. À l’aube, un peu de brume ou de brouillard enveloppera localement les derniers rêves des habitants. Les minima oscilleront entre 6°C en Ardenne et 8°C ailleurs, sous un vent faible.

Mais ce répit sera de courte durée. La chaleur reviendra frapper aux portes de la Belgique dès samedi. L’IRM émet en conséquence un avertissement jaune à la chaleur (pour des températures maximales inférieures ou égales à 32°C) jusqu’à lundi inclus, à l’exception du littoral qui repassera en code vert dès lundi.

Belga