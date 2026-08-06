Centre Fedasil à Uccle : l’audience reportée au 12 août après de nouvelles conclusions

L’audience en référé concernant le futur centre Fedasil de la rue Beeckman à Uccle, initialement prévue ce mercredi, a été reportée au 12 août, a indiqué mercredi le Samusocial. Les parties adverses ont déposé de nouvelles conclusions tardivement, ce qui nécessite un délai supplémentaire afin de permettre à l’association d’y répondre.

Ce nouveau report prolonge encore la procédure judiciaire entourant l’ouverture du centre de 230 places, installé dans l’ancien bâtiment Armonea. Initialement prévue le 14 juillet, l’ouverture avait été suspendue après un recours introduit par des riverains contestant notamment le respect des règles urbanistiques.

Une première décision sur le fond était attendue à la fin juillet, mais la juge chargée du dossier s’était dessaisie pour des raisons médicales. L’affaire avait alors été reprise par un autre magistrat, qui devait examiner le dossier ce 5 août.

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Entre-temps, le Samusocial avait commencé, lundi, à installer les premiers demandeurs de protection internationale, estimant que la première ordonnance de suspension avait expiré le 31 juillet. Une nouvelle décision de justice avait toutefois conduit l’association à interrompre dès mardi les opérations de déménagement et à renvoyer les familles déjà installées vers le centre de Koekelberg.

Le Samusocial indique que ce nouveau report d’une semaine lui permettra de répondre aux nouvelles conclusions déposées par les parties adverses. En attendant, les opérations d’installation du centre restent suspendues dans l’attente de la prochaine audience, désormais fixée au 12 août.

Belga