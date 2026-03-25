Le déménagement de l’ambassade des Etats-Unis à Etterbeek remis en question

La représentation diplomatique doit s’installer sur le site du Cours Saint-Michel.

L’ambassade des Etats-Unis va-t-elle finalement rester entre la Petite ceinture et le Parc de Bruxelles ? C’est la piste lancée ce mercredi par Bill White, ambassadeur américain à nos confrères de la DH. “Nous examinons toutes les options, et il y a une très bonne option qui consiste à rester ici (…) le meilleur bien immobilier de toute la Belgique“, explique-t-il.

Si le site de la Royale belge avait été évoqué il y a une dizaine d’années, le choix américain s’était posé sur l’ancien batiement ING du Cours Saint-Michel, à Etterbeek. Le Sénat américain avait d’ailleurs validé l’achat pour un déménagement d’ici 2030.

Une annonce “surprenante”, selon Vincent De Wolf (MR), bourgmestre d’Etterbeek. L’étude d’incidence sur l’installation de l’ambassade est en cours. La mayeur estime qu’accueillir une telle ambassade est “prestigieux”, mais que cela suscite aussi des incovénients logistiques… et financiers. La sécurité doit être assurée et les ambassades ne paient pas de taxes de bureau. Un manque à gagner qui n’est pas comblé par le fédéral, “alors qu’une compensation est prévue dans d’autres Régions”, conclu Vincent De Wolf, à nos confrères.

Rédaction