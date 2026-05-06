Le Cirque Nicolas Bouglione reconnu “Patrimoine culturel immatériel” de la FWB

Le Cirque Nicolas Bouglione a reçu le label du Patrimoine culturel immatériel de la Fédération Wallonie‑Bruxelles (FWB). Cette distinction reconnaît les savoir-faire du cirque traditionnel itinérant et la continuité d’une dynastie familiale.

Le label a été remis officiellement à son directeur, Nicolas Bouglione, mercredi soir à l’issue d’une représentation sur les hauteurs de la Citadelle de Namur. Parmi la dizaine de cirques permanents actifs dans la Fédération, il devient le premier à obtenir cette reconnaissance individuelle.

Ce titre fait écho à l’inscription, en février 2021, des “Arts et culture du cirque traditionnel itinérant” au patrimoine immatériel de la FWB. Il vise à valoriser des savoir-faire transmis de génération en génération et à inciter au maintien d’un niveau de qualité artistique et de conditions de vie adaptées pour les artistes et équipes techniques. Une récompense plus que symbolique pour un secteur qui a traversé plusieurs difficultés, notamment les interdictions d’animaux sauvages et la pandémie. Il vient souligner la place persistante du cirque traditionnel dans l’identité culturelle.

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“C’est un immense honneur, une très belle récompense. On a un travail très dur, une vie passionnante mais fort compliquée. C’est devenu plus difficile par rapport aux emplacements dans les grandes villes. Le cirque dérange mais on se bat, on va de l’avant“, a confié Nicolas Bouglione. “Nous étions connus notamment pour nos éléphants et lorsque les animaux ont été interdits, je me suis dit que ce serait la fin pour nous mais on a pu se réinventer et ajouter une touche de modernité dans nos spectacles“, a-t-il conclu.

Nicolas Bouglione, représentant de la septième génération de la famille Bouglione, parcourt actuellement la Fédération Wallonie-Bruxelles avec son cirque. Son père, Alexandre Bouglione, avait déjà reçu en janvier 2025 une reconnaissance pour son engagement dans la préservation du cirque traditionnel et se consacre désormais à un cirque de Noël installé place Flagey à Bruxelles.

Belga