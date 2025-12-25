Le cirque Bouglione et la place Flagey, c’est une histoire qui dure depuis plusieurs générations

Le cirque Alexandre Bouglione a posé son chapiteau à Flagey pour les fêtes. Une tradition bien ancrée pour plusieurs troupes, de quoi ravir petits et grands.

Depuis plus de 40 ans, le cirque Alexandre Bouglione émerveille avec ses acrobaties, jongleries et clowneries. Son chapiteau est désormais de retour sur la place Flagey pour le traditionnel cirque de Noël. C’est un lieu spécial pour la troupe de Bouglione : “Ma grand-mère est née sur la place Sainte-Croix en 1910“, révèle Alexandre Bouglione. “Les Bouglione venaient déjà à cette époque sur la place Flagey. D’année en année, on est toujours venus“.

Au fil des années, Bouglione est devenu une référence dans le monde du spectacle. Ce cirque, c’est six générations, des dizaines de milliers de représentations et plus de 50 pays visités.

Entre héritage historique et grand frisson, le grand cirque de Noël est à voir sur la place Flagey jusqu’au 4 janvier.

■ Reportage de Jamila Saidi M’Rabet, Thomas Craps et Quentin Carbonnelle