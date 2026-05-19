Elke Van den Brandt annonce le réaménagement de l’avenue de Stalingrad: “On va soigner cette blessure”

L’avenue de Stalingrad va être réaménagée dès l’automne, annonce Elke Van den Brandt. La Stib doit attribuer le marché ce mardi.

La ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt, annonce ce mardi dans Bonsoir Bruxelles que des travaux de réaménagement auront lieu sur l’avenue de Stalingrad. “En ce moment, une réunion est en cours à la Stib et elle doit normalement attribuer le marché“, précise la ministre à Fabrice Grosfilley.

Cette annonce intervient après la fin des travaux de structure de la station Toots Thielemans, sous l’avenue, dans le cadre du chantier du métro 3. Si des aménagements intérieurs doivent encore être réalisés, cette étape permet désormais d’avancer en surface.

“Le quartier a énormément subi le chantier“, admet Elke Vandenbrandt. “Les riverains, les commerçants, tout le quartier ont été touchés. On va maintenant soigner cette blessure, la refermer et rendre l’avenue plus jolie. Un permis a déjà été octroyé. On va le mettre en œuvre pour faire en sorte que le quartier puisse recommencer à vivre“, annonce-t-elle.

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Les travaux pourront débuter dès l’automne, vers septembre ou octobre, aux frais de la Stib : “Quand on ouvre une rue, on doit la refermer avec quelque chose de plus joli qu’avant. C’est évidemment le but“, justifie l’invitée de Bonsoir Bruxelles.

“Ce sera arboré, il y aura une sécurisation, des trottoirs larges, des pistes cyclables. L’idée est de faire en sorte que tout le monde puisse accéder au quartier, mais surtout qu’il y ait un véritable espace public. C’est un quartier très vivant, avec beaucoup de commerces et d’horeca. Faire revivre ce quartier commence par le réaménagement de l’avenue Stalingrad“, explique l’écologiste.

■ Interview de Fabrice Grosfilley dans Bonsoir Bruxelles