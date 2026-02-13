“SOS quartier fantôme”, “quartier délaissé, vies ruinées” : cent personnes se rassemblent contre le métro 3

Environ cent personnes se sont rassemblées vendredi matin à proximité du Palais du Midi à Bruxelles pour protester contre le projet du métro 3 et les travaux sous le Palais du midi.

Ce rassemblement intervient après l’accord de gouvernement bruxellois, qui prévoit d’achever les travaux sous le palais du midi dans le cadre du projet du métro 3.

Les manifestants ont illustré leur action en collant des affiches sur les vitrines des commerces du quartier, avec des messages tels que “SOS quartier fantôme“, “quartier délaissé, vies ruinées“, ou encore “Nos vies valent plus que votre métro“. Ils ont également accroché des ballons colorés sur les barrières qui délimitent le chantier, pour “récupérer l’espace du chantier”.

La population du quartier, ainsi que les commerçants, ont évoqué une situation inquiétante. Selon eux, 77 commerçants ont dû fermer leur établissement depuis le début des travaux et une dizaine d’autres menacent de mettre la clé sous la porte d’ici l’été prochain. Les commerçants ont eux alerté sur une situation psychologique compliquée. Ces derniers dénoncent de l’insécurité et de la saleté grandissante.

Avec le nouvel accord de gouvernement bruxellois tombé jeudi soir, le projet de métro 3 a subi quelques modifications. Les travaux en cours pour achever le chaînon manquant de la partie pré métro existante entre Anneessens et la gare du Midi seront achevés, en ce compris l’épineux passage sous le Palais du Midi. Dans le même temps, l’extension prévue vers le nord sera suspendue pour dix ans.

L’Atelier de Recherche et d’action Urbaines (ARAU), dont le siège est situé à proximité du Palais du Midi, souhaite un arrêt complet du projet de métro, le “seul signal politique fort“, a indiqué le mouvement urbain, qui milite depuis des années pour sauver le Palais du Midi et fermer les chantiers de l’avenue Stalingrad.

Belga – Photo/vidéo : Belga Image