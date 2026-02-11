Le chantier du Métro 3 à la place Bara inquiète associations et usagers

Pendant un an, les usagers des lignes de tram 4 et 10 n’auront plus de liaison directe entre la gare du Midi et le centre-ville depuis Uccle, Forest et Saint-Gilles, dénoncent plusieurs associations dans une lettre ouverte. “Les voyageurs venant du centre et du nord de la Région ne seront pas épargnés non plus.”

Plusieurs associations mettent en garde ce lundi contre un risque de blocage du centre-ville et de l’accès à la gare du Midi si les travaux du métro 3 débutent dans les prochains mois autour de la place Bara.

■ On en parle avec Damien Delaunois, chargé de mission à Inter Environnement Bruxelles

La ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen), avait annoncé en décembre dernier qu’un nouveau chantier devait démarrer fin avril 2026 entre la gare du Midi et Lemonnier. Ces travaux visent à connecter le tunnel utilisé depuis les années 1970 par les trams au futur tunnel du métro 3.

Dans une lettre ouverte, les signataires comme le BRAL ou encore Inter Environnement Bruxelles exigent l’annulation du lancement du chantier et demande notamment à la STIB de ne pas l’autoriser. “Tant que la STIB ne connaît pas le coût de ces travaux, rien ne justifie d’entamer dès maintenant un chantier qui provoquera d’importantes perturbations pour les voyageurs”, estime le mouvement.

Le projet d’infrastructure du métro 3 continue ainsi de susciter de fortes tensions. Après la polémique sur le démantèlement intérieur du Palais du Midi, l’arrêt du chantier à la gare du Nord, l’explosion du budget et les craintes de fissures dans l’emblématique maison communale de Schaerbeek sur la place Collignon, c’est désormais le futur tunnel sous la place Bara qui alimente les débats. “Au vu des nombreuses incertitudes autour du métro 3, ces interventions sous la place Bara sont largement prématurées et pourraient aboutir à des travaux inutiles.”

Selon les signatiares, ce chantier n’est pas urgent. De plus, toute poursuite du métro 3 entraînera inévitablement une nouvelle interruption des trams 4 et 10. “Le bon sens voudrait que, si le projet métro 3 se poursuit, les chantiers de Bara et d’Anneessens soient réalisés simultanément. Cela permettrait de ne perturber qu’une seule fois l’axe Nord–Midi.”

Si ce n’est pas le cas, le chantier pourrait avoir des conséquences négatives pour les Bruxellois. Les voyageurs venant d’Uccle, Forest et Saint-Gilles perdraient toute connexion directe avec la gare du Midi et le centre-ville et devraient probablement effectuer deux correspondances, affirment-ils. De plus, le tronçon de prémétro entre Albert et Porte de Hal ne serait desservi que par une seule ligne, ce qui conduirait presque certainement à des trams surchargés.

Les voyageurs de Neder-Over-Heembeek se rendant vers le sud de Bruxelles via la ligne 10 « ne pourraient plus aller au-delà de la gare du Midi, qui deviendrait le terminus », tandis que le tram 4 serait dévié vers l’arrêt Wiels à Forest. Pour rejoindre les arrêts Porte de Hal, Parvis de Saint-Gilles, Horta ou Albert, il faudrait changer une ou deux fois de tram. Enfin, la ligne 51 serait limitée à Lemonnier et perdrait sa liaison avec la gare du Midi.

“Dégrader ainsi le service aux voyageurs pour des travaux non urgents et possiblement inutiles serait absurde et irresponsable, d’autant plus que leur coût reste inconnu et qu’ils dureront au moins 12 mois”, concluent les associations.

La lettre ouverte est signée par l’Association des commerçants du Palais du Midi, l’Association des Comités de Quartier Ucclois, l’Atelier de Recherche et d’Action Urbaines (ARAU), BRAL, Inter-Environnement Bruxelles (IEB), Midi Moins Une! et Save Tram 55.

Belga