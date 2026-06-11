Jordan Bardella à Bruxelles : important dispositif policier pour encadrer la manifestation autour du Parlement flamand

Plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés jeudi en début de soirée place Madou, à Bruxelles, pour protester contre la venue de Jordan Bardella au Parlement flamand.

■ Meryem Laadissi était sur place

Quelques centaines de manifestants antifascistes se sont réunis jeudi vers 18h30 sur la place Madou, à Bruxelles, pour protester contre la venue de Jordan Bardella, président du Rassemblement national français. L’action se déroule dans le calme.

Les participants estiment nécessaire de faire entendre leur opposition. “Le RN et ses dirigeants portent un projet politique fondé sur la stigmatisation des personnes issues de l’immigration, des personnes racisées, des musulmans, des travailleurs avec ou sans papiers, et plus généralement de tous ceux que l’extrême droite désigne comme un ennemi intérieur”, a déclaré le Front antifa bruxellois. Selon l’organisation, la présence du parti dans une institution parlementaire “n’est pas un fait neutre » et contribue à la « normalisation d’un courant politique” jugé incompatible avec “l’égalité, la justice sociale et les libertés démocratiques”.

Le Front antifa estime également que “derrière la prétendue rhétorique antisystème” du RN se cachent “les mêmes politiques antisociales que celles des partis au pouvoir depuis des décennies”, évoquant notamment des attaques contre les syndicats, le démantèlement des services publics ou encore la précarisation du travail.

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Un important dispositif policier a été déployé dans la zone neutre autour du Parlement flamand afin d’encadrer la manifestation. Au moins cinq fourgons de police ainsi qu’un canon à eau sont présents sur place, prêts à intervenir en cas de débordements. Par mesure de sécurité, les travaux parlementaires ont été suspendus vers 17h00. Les forces de l’ordre procèdent également à des contrôles préventifs aux abords du rassemblement, tandis que plusieurs stations de métro proches, Parc et Madou, ont été fermées.

Cette mobilisation fait écho à une précédente venue de Jordan Bardella en 2024 à Bruxelles, déjà marquée par des tensions importantes. Cette manifestation avait dégénéré, nécessitant l’usage du canon à eau et conduisant à l’interpellation d’une quarantaine de personnes.

Belga – Photos : Belga Image