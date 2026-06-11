Six associations bruxelloises reçoivent leur brevet royal

Six associations bruxelloises dont le Mémorial Van Damme ont reçu leur brevet royal jeudi lors d’une cérémonie officielle dans les locaux de safe.brussels.

“Bruxelles a été le théâtre de tant d’événements sportifs marquants. Je suis très fière de faire partie de cette organisation”, se réjouit Kim Gevaert, championne olympique et actuelle directrice du Mémorial. “Nous avons commencé en 1977 en hommage à Ivo Van Damme (le double médaillé olympique décédé accidentellement l’année précédente). Cinquante ans plus tard, nous sommes toujours là”, explique Wilfried Meert, le cofondateur de l’événement. “Durant toutes ces années, nous avons vu s’épanouir tant de grands champions et de stars belges. Nous nous sentons comme des ambassadeurs de Bruxelles et de la Belgique.”

Les six organisations ont reçu leur brevet des mains de Sophie Lavaux, Haut fonctionnaire de l’Agglomération bruxelloise. Le titre de “royal” peut être accordé par le Roi à des ASBL belges ayant 50 ans d’existence ininterrompue. Elles doivent, en outre, apporter une contribution significative à la société.

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A côté du Mémorial Van Damme, l’Association Jeunesse pour l’Interaction et la Libre Expérience (AJILE), une organisation de jeunesse qui place la liberté de pensée au cœur de son action, a également été distinguée. “Ce titre est non seulement une reconnaissance, mais aussi une responsabilité de poursuivre notre travail”, souligne sa présidente, Caroline Wattilon.

Honorés aussi, les Amis de Gryzon, soutiennent, quant à eux, des élèves issus de milieux défavorisés à l’Institut Émile Gryzon d’Anderlecht. “Vous contribuez à l’émancipation et vous faites la fierté de la commune”, note le bourgmestre d’Anderlecht, Fabrice Cumps.

La Porte Verte – Snijboontje, un centre social polyvalent actif dans la commune de Molenbeek-Saint-Jean, la troupe de théâtre amateur néerlandophone Het Meiklokje de Berchem-Sainte-Agathe et le club de plongée Les Argonautes de Woluwe-Saint-Pierre ont également été honorés.

“Cette distinction honorifique est bien plus qu’un titre”, ajoute Sophie Lavaux. “C’est une reconnaissance de l’engagement durable de femmes et d’hommes qui agissent au service de la collectivité et de leur contribution à la vie sociale, sportive, culturelle et citoyenne de la Belgique et de la Région bruxelloise.”

Belga – Photo : Belga Image