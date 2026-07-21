Météo : le mercure remonte, avec jusqu’à 25 degrés pour la Fête nationale

Il fera d’abord assez ensoleillé mardi matin. Graduellement, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux et, dans l’après-midi, les éclaircies deviendront à nouveau plus larges.

La nébulosité restera en revanche un peu plus abondante dans l’ouest du pays, selon les prévisions matinales de l’Institut royal météorologique. Les maxima varieront entre 19 ou 20 degrés au littoral et en Hautes Fagnes et jusqu’à 24 ou 25 degrés dans le centre. Le vent sera faible à modéré de secteur nord.

Ce soir, une grande partie du pays profitera de larges éclaircies mais, en deuxième partie de nuit, de plus en plus de nuages bas apparaîtront dans l’ouest et le centre du pays. Les minima seront compris entre 7 ou 8 degrés dans certaines vallées au sud du sillon Sambre et Meuse et 16 ou 17 degrés au littoral, sous un vent devenant faible dans les terres mais restant modéré en bord de mer.

Mercredi, des passages nuageux alterneront avec des éclaircies. Quelques ondées seront possibles par endroits, surtout dans l’après-midi. Les maxima varieront entre 18 et 23 degrés. Le vent sera modéré.

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Jeudi, la nébulosité sera généralement abondante avec quelques gouttes éparses. En fin de journée, les éclaircies deviendront plus larges. Les maxima se situeront entre 19 degrés en bord de mer et 22 ou 23 degrés dans le centre du pays et en Lorraine belge, sous un vent modéré.

Vendredi, le temps sera ensoleillé avec des maxima jusqu’à 24 degrés dans le centre. À partir du week-end, le ciel sera graduellement plus variable avec un risque croissant de quelques pluies ou averses.

Belga