Fin de la première phase de l’enquête sur l’incendie du bâtiment Oxy, les scellés levés

La première phase de l’enquête ouverte à la suite de l’incendie du bâtiment Oxy, dans le centre de Bruxelles, lors duquel six personnes ont perdu la vie dans un accident de travail, est terminée. C’est ce qu’annonce lundi soir l’auditorat du travail de Bruxelles, qui a ordonné la levée des scellés sur place. L’inspection du Contrôle du bien-être au travail a toutefois ordonné l’arrêt provisoire du chantier.

Un incendie s’est déclaré dans ce bâtiment en rénovation situé place de Brouckère mardi dernier. Six travailleurs ont été tués. Leurs corps avaient été retrouvés dans l’une des cages d’ascenseur de ce site. Deux autres ouvriers ont été grièvement brûlés.

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L’auditorat du travail de Bruxelles avait ouvert une enquête judiciaire dans la foulée de ces événements. La première phase est terminée, communique-t-il lundi, après avoir effectué les constatations nécessaires sur place, tout comme les experts judiciaires désignés et l’inspection du Contrôle du bien-être au travail (CBT).

“Entre-temps, des informations et des documents complémentaires sont demandés aux différentes parties concernées. Au cours des prochaines semaines, l’enquête entrera dans une nouvelle phase. Les experts judiciaires désignés disposeront du temps nécessaire pour rédiger leurs constatations et leurs conclusions dans leurs rapports d’expertise“, explique l’auditorat dans un communiqué de presse.

Ce dernier analysera ensuite l’ensemble des informations, des documents et des rapports d’expertise reçus et évaluera alors si des devoirs d’enquête complémentaires sont nécessaires afin de déterminer la ou les causes de l’accident du travail.

L’auditorat informera en priorité les familles des victimes des résultats de l’enquête, dès que cela sera possible, avant d’en faire de même avec la presse. “Afin de permettre le bon déroulement des prochaines phases de l’enquête“, il ne communiquera plus sur l’enquête au cours des trois à quatre prochaines semaines, prévient-il.

“Dans l’intérêt des familles, aucune communication ne sera désormais faite concernant l’état de santé des deux victimes toujours hospitalisées“, ajoute par ailleurs l’auditorat.

Il a ordonné lundi la levée des scellés du chantier, qui aura lieu de manière effective dans les prochains jours.

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Parallèlement, l’inspection du Contrôle du bien-être au travail a ordonné l’arrêt du chantier. Cela signifie que les entrepreneurs peuvent à nouveau accéder au bâtiment mais uniquement afin de remédier aux manquements en matière de sécurité constatés. “Dès que toutes les conditions imposées par l’inspection du CBT auront été respectées, les travaux sur le chantier du bâtiment Oxy pourront reprendre“; conclut l’auditorat du travail de Bruxelles.

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Belga