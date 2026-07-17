Incendie du bâtiment OXY: une centaine de personnes rendent hommage aux victimes

Une centaine de personnes ont rendu hommage aux victimes de l’incendie du bâtiment Oxy vendredi matin devant cet immeuble en rénovation dans le centre de Bruxelles, lors d’une cérémonie organisée par les syndicats.

Les représentants syndicaux ont déposé des gerbes de fleurs devant les grilles de l’immeuble avant une prise de parole de Marie-Hélène Ska, secrétaire générale de la CSC, et de Bert Engelaar, président de la FGTB.

L’incident, survenu mardi sur ce chantier employant 250 ouvriers, a fait six morts. Les corps des victimes avaient été retrouvés dans l’une des cages d’ascenseur de ce site. Deux autres personnes ont été grièvement blessées et sont toujours en danger de mort.

L’enquête doit encore faire la lumière sur la cause de l’accident et le déroulement précis des événements. Le bâtiment Oxy, ancien siège administratif de la Ville de Bruxelles actuellement en rénovation, doit à terme accueillir des appartements, des restaurants ainsi qu’un bar sur le toit.

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Belga