Mohamed, Bruxellois de 23 ans, fait partie des six victimes de l’incendie du bâtiment OXY

Les six victimes décédées dans l’incendie survenu mardi sur le chantier du bâtiment OXY, place De Brouckère à Bruxelles, ont été formellement identifiées, a confirmé jeudi l’auditorat du travail de Bruxelles.

Les six corps correspondent aux identités des travailleurs portés disparus, a indiqué le ministère public. Trois des six victimes avaient déjà été identifiées mercredi soir.

“Plusieurs méthodes d’identification ont été utilisées“, a précisé la porte-parole de l’auditorat du travail Valentina Marocchi. “Les familles ont été informées. Par respect pour les personnes décédées, nous ne communiquerons pas davantage à ce sujet“, a-t-elle ajouté.

“L’Auditorat du travail de Bruxelles présente ses plus sincères condoléances aux familles, aux amis, aux collègues et aux employeurs des victimes.”

Un moment de commémoration, organisé par le front commun syndical, aura lieu vendredi à 11h00 sur le site du chantier OXY, à Bruxelles.

Un Bruxellois parmi les victimes

L’un des ouvriers décédés est Bruxellois, selon plusieurs médias. Mohamed, 23 ans, travaillait pour l’entreprise SPIE Belgium depuis peu de temps en CDI. L’entreprise a confirmé l’information auprès de Bruzz ce jeudi. “Cela n’a été confirmé à la famille de la victime qu’hier soir. C’est évidemment une très triste nouvelle“, a réagi le directeur général Pascal Lekeu auprès de nos confrères. “Nous sommes en contact étroit avec la famille et nous restons proches de nos propres collaborateurs. Bien entendu, tout le monde est sous le choc“.

Un hommage sera organisé par l’entreprise ultérieurement. “Nous examinons en interne la façon dont nous allons procéder. Cela se fera en concertation avec la famille“, précise Pascal Lekeu.

Selon Sudinfo, quatre autres victimes travaillent pour une société métallurgique limbourgeoise. Il s’agit du cogérant Stijn Vanstraelen (46 ans), Koen Hauquier (44 ans), Johan Boesmans (36 ans) et Jille Verleysen-Moerman (23 ans).

La sixième victime serait un travailleur roumain, dont l’identité n’est pas encore connue.

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L’enquête se poursuit

Les deux ouvriers grièvement brûlés, dont l’état avait été qualifié de critique mais stable plus tôt dans la journée, sont désormais considérés comme étant en danger de mort, après une requalification médicale de leur état.

L’auditorat du travail, l’inspection du contrôle du bien-être au travail et l’expert en incendie se sont rendus mercredi sur le chantier pour un premier examen technique, avec l’appui des pompiers de Bruxelles et de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles. Les différents étages concernés ont été inspectés afin d’établir un premier état des lieux technique.

Ces constatations ont permis de déterminer les examens complémentaires à mener, les experts spécialisés à désigner et le matériel nécessaire à la poursuite des investigations. Les examens techniques reprendront jeudi.

À ce stade, les enquêteurs indiquent qu’il est encore impossible de déterminer la cause exacte de l’accident, le déroulement précis des faits, la cause du décès des victimes ou d’éventuelles responsabilités pénales.

Les premières conclusions des experts ne sont pas attendues avant vendredi au plus tôt, voire dans le courant de la semaine prochaine.

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BX1 avec Belga – Photo : Belga Image