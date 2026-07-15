Incendie du bâtiment OXY: au cœur des investigations, une possible défaillance de l’ascenseur

Six personnes ont péri dans l’incendie du chantier OXY ce mardi. Un accident s’est produit vers 07h30 au niveau des cages d’ascenseur du bâtiment. D’après les premières constatations des experts, un câble de l’ascenceur à l’intérieur duquel se trouvait les victimes aurait cédé, même si le lien avec l’incendie n’est pas établi. L’enquête doit se poursuivre, mais comment peut-on à l’heure actuelle expliquer un tel accident ? Nos collègues de Bruzz ont interrogé un expert du domaine.

Les secours sont d’abord parvenus à ouvrir le premier ascenseur, où six corps ont été découverts. Leur identification par un médecin légiste et l’équipe “Disaster Victim Identification” (DVI) de la police fédérale est toujours en cours, a précisé l’auditorat, qui ne peut donc confirmer à cette heure que les corps retrouvés appartiennent bien aux six personnes portées disparues. Les services de secours ont poursuivi l’inspection de la deuxième cage d’ascenseur dans la soirée. Aucune victime n’y a été découverte, a rassuré le parquet lié au tribunal du travail.

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Le chantier a ensuite été fermé et mis sous scellés, dans le cadre de l’enquête en cours. Des expertises en incendie et médico-légale ont été requises. La zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles, l’inspection de l’Office national de sécurité sociale (ONSS) et celle du Contrôle du bien-être au travail sont également mobilisés. L’enquête devra faire la lumière sur la cause de l’accident et le déroulement précis des événements, a conclu l’auditorat du travail.

Ce dernier ne livrera pas d’autre commentaire jusqu’à ce que toutes les victimes soient identifiées, “par respect pour celles-ci et leurs proches et afin de ne pas compromettre l’enquête”. “Si l’état d’avancement de l’enquête le permet, un nouveau point de situation sera communiqué dans le courant de la semaine prochaine.”

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