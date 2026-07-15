Incendie du bâtiment OXY : les deux blessés brûlés dans un état critique, mais pas en danger de mort

Les deux personnes blessées lors de l’incendie qui s’était déclaré mardi dans la tour OXY, à Bruxelles, sont dans un état critique, mais pas en danger de mort, a confirmé mercredi l’Auditorat du travail de Bruxelles. “Leur état est critique, mais stable”, a indiqué la porte-parole de l’auditorat, Valentina Marocchi.

Six personnes ont péri mardi dans l’incendie de ce chantier qui convertit l’ancien siège administratif de la Ville de Bruxelles en complexe multifonctionnel, en plein cœur de la capitale. Un petit incendie s’était déclaré mardi matin au deuxième étage du bâtiment, en construction. Il avait été éteint, mais des flammes s’étaient propagées dans la cage d’ascenseur, provoquant un incendie à l’intérieur de celle-ci. Deux personnes souffrant de brûlures en avaient été extraites et transportées vers l’Hôpital militaire de Neder-over-Heembeek et le Gasthuisberg de Louvain.

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Six corps sans vie avaient été retrouvés dans une des cages d’ascenseur, où les pompiers avaient réussi à se frayer un accès par une petite ouverture. Un deuxième ascenseur avait été fouillé. Aucune victime n’y avait été découverte.

Les ouvriers du chantier, évacués, avaient été pris en charge dans le restaurant du personnel de BruCity, à l’initiative du bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close. Un accompagnement psychologique avait été assuré sur place par la Croix-Rouge, dans le cadre d’un plan d’intervention médicale et psychosocial déployé en parallèle du plan d’urgence interne.

L’enquête doit encore faire la lumière sur la cause de l’accident et le déroulement précis des événements. Le bâtiment OXY, actuellement en construction, doit à terme accueillir des appartements, des restaurants ainsi qu’un bar sur le toit.

Registre de condoléances

La commune d’Alken (Limbourg) ouvre un registre de condoléances en mémoire des travailleurs décédés de l’entreprise de transformation des métaux OTM. L’un des deux gérants ainsi que trois membres du personnel ont perdu la vie mardi dans l’incendie du bâtiment OXY à Bruxelles. Outre le gérant de 46 ans, trois travailleurs âgés de 44, 36 et 23 ans ont péri dans l’ascenseur.

Belga