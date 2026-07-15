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Incendie du bâtiment Oxy : un blessé soigné au centre des grands brûlés de l’Hôpital Militaire

Un incendie s’est déclaré mardi matin dans le bâtiment en construction OXY, place De Brouckère, à Bruxelles. Six personnes ont perdu la vie, selon le dernier bilan communiqué par l’Auditorat du travail.

Aujourd’hui, deux blessés graves restent hospitalisés. L’un d’eux, un ouvrier grièvement brûlé, est accueilli au centre des grands brûlés de l’hôpital militaire de Neder-over-Heembeek. Son état reste critique, il est brûlé à 50%. Dans ce genre de cas, les 48-72 premières heures sont cruciales pour le patient. Reportage dans cette unité spéciale où des dizaines de brulés sont soignés chaque année par des équipes mêlant civils et militaires.

■Reportage de Romain Vandenheuvel, Arnaud Bruckner et Yannick Vangansbeek

►Lire aussi | Incendie du bâtiment OXY: aucune victime découverte dans le second ascenseur

 

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